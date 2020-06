Matthias Schoenaerts krijgt rol als bommenspecialist in nieuw drama SDE

15 juni 2020

17u48

Bron: Variety 0 Film Matthias Schoenaerts (42) heeft een rol te pakken in ‘Wildlands’, een dramafilm die geproduceerd wordt door de Britse acteur Tom Hardy (42). Dat schrijft Variety.

Matthias Schoenaerts zal in ‘Wildlands' een uitgebluste bommenspecialist vertolken, die naar Angola wordt gestuurd om er in een afgelegen dorpje explosieven te gaan ruimen - meteen ook z'n laatste kans om zichzelf te bewijzen. “In deze verdeelde tijden is ‘Wildlands' een verhaal dat sterk aansluit bij de huidige tijdgeest”, zegt regisseur Kim Mordaunt. “Meer dan ooit hebben we behoefte aan verhalen die laten zien hoe mannen en vrouwen, blank en zwart, natuur en technologie samenwerken.”

De makers zijn erg blij met Schoenaerts aan boord. “Hij is de perfecte keuze als zowel het romantische hoofdpersonage als de psychologisch gewonde zware jongen in dit unieke en prachtige landschap”, zegt Gabrielle Stewart van verdeler Hanway Films. Red Lamp Films en Hardy Son & Baker (het productiebedrijf van acteur Tom Hardy) zullen als producent optreden.

Lees ook:



Matthias Schoenaerts maakt gigantisch graffitikunstwerk in Parijs voor George Floyd

Matthias Schoenaerts heeft veel verdriet gehad: “Ik heb in zeven landen gewoond, ik weet niet meer wat ‘thuis’ betekent”