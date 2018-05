Matthias Schoenaerts krijgt hoofdrol in Amerikaanse maffiafilm Robin Broos

09 mei 2018

14u38

Bron: Variety 0 Film Matthias Schoenaerts (40) krijgt een hoofdrol in The Sound of Philadelphia, een film die zich afspeelt in de gewelddadige wereld van de maffia. Dat schrijft het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety.

Schoenaerts zal er spelen aan de zijde van Garrett Hedlund (Tron Legacy, Pan, Mudbound) en Scoot McNairy (Argo, Gone Girl, and Batman v Superman: Dawn of Justice). De Belgische acteur was recent nog te zien in de spionagefilm Red Sparrow, met onder meer Oscarwinnares Jennifer Lawrence.

Het Amerikaanse gangsterverhaal is een verfilming van het boek Brotherly Love van Pete Dexter. Dat draait om het overlijden van een jong meisje, gedood door een roekeloze chauffeur. Twintig jaar later is Peter Flood (Schoenaerts) nog altijd getraumatiseerd door het ongeval. Intussen is zijn neef Michael (Hedlund) uitgegroeid tot een spilfiguur in de maffia van Philadelphia. En zo ontspint er zich een verhaal van verraad en vergelding.

Cannes

De film wordt geschreven en geregisseerd door Jérémie Guez, een Fransman die net zijn regiedebuut maakte met A Bluebird in My Heart en waarin ook al een Belg meespeelde: Veerle Baetens. De opnames zullen starten in augustus.

Internationale verdeler Protagonist zal het project nu al voorstellen op het filmfestival van Cannes, dat 8 mei van start ging.