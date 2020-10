Matthias Schoenaerts en Adil en Bilall gaan strijd aan tijdens ‘People’s Choice Awards’ TDS

08 oktober 2020

17u03

Bron: E! News 0 Film Opmerkelijk nieuws over de ‘People’s Choice Awards’, een Amerikaanse prijsuitreiking voor de meest populaire films en tv-programma’s onder het grote publiek. De films ‘Bad Boys for Life’ van Adil El Arbi (32) en ‘The Old Guard’ met Matthias Schoenaerts (42) zullen het tegen elkaar opnemen tijdens de awardshow.

Dat er twee Belgische films genomineerd worden, is erg opmerkelijk. Naast ‘Bad Boys for Life’ en ‘The Old Guard’ maken ‘Birds of Prey’, ‘Extraction’, ‘Hamilton’, ‘Project Power’, ‘The Invisible Man’ en ‘Trolls World Tour’ kans op de award van ‘Film van het Jaar’.

Er staat trouwens nog meer op het spel: ook in de categorie ‘Actiefilm van het Jaar’ moeten ‘Bad Boys for Life’ en ‘The Old Guard’ het tegen elkaar opnemen. De anderen concurrenten binnen die categorie zijn ‘Birds of Prey’, ‘Bloodshot’, ‘Extraction’, ‘Mulan’, ‘Project Power’ en ‘Tenet’.

