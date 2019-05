Matthias Schoenaerts acteert in Netflix-film naast Charlize Theron MVO

31 mei 2019

15u25 0 Film Netflix kondigt vandaag nieuwe acteurs aan voor de actiefilm ‘The Old Guard’. Matthias Schoenaerts en Luca Marinelli (‘Don’t be Bad’) vervoegen de al eerder bekendgemaakte cast met in de hoofdrollen de Nederlandse acteur Marwan Kenzari (‘Aladdin’), Charlize Theron (‘Mad Max: Fury Road’) en KiKi Layne (‘If Beale Street Could Talk’).

De film wordt geregisseerd door Gina Prince-Bythewood (‘Love & Basketball’, ‘Beyond The Lights’).

The Old Guard is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse graphic novel-serie van auteur Greg Rucka en illustrator Leandro Fernández en vertelt het verhaal van een geheime groep onsterfelijke huursoldaten die moeten vechten om hun team bij elkaar te houden wanneer ze het bestaan van een andere onsterfelijke ontdekken en hun buitengewone talenten worden blootgelegd.

Het wordt de eerste grote productie waarin Matthias te zien is na ‘The Mustang’.