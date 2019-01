Matthew McConaughey reageert op ‘Titanic’-roddels: “Het is niet waar dat ik de rol van Jack geweigerd heb” KD

25 januari 2019

18u01

Bron: WWHL 0 Film Matthew McConaughey (49) heeft in een televisieshow gereageerd op de roddel dat hij ooit de hoofdrol in ‘Titanic’ geweigerd heeft. “Dat is niet waar”, aldus de ster.

‘Titanic’, de film over een waargebeurde schipbreuk, werd legendarisch dankzij de iconische vertolkingen van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio als het koppel Rose en Jack. In Hollywood heerst er echter al jaren een roddel over de film. Volgens insiders was de rol van Jack oorspronkelijk niet weggelegd voor Leonardo DiCaprio, maar wel voor Matthew McConaughey. In de talkshow ‘Watch What Happens Live’ scheidt de acteur klaar en duidelijk de onwaarheden van de feiten.

“Ik heb inderdaad auditie gedaan voor de film en dat ging heel goed”, aldus de acteur. “Toen ik vertrok, deed iedereen heel positief en kreeg ik schouderklopjes langs alle kanten. Het voelde aan alsof ze zeiden: ‘Dit is waar we naar zochten, je hebt de rol.’” Matthew belde zelfs naar zijn agent (iemand die audities regelt voor een acteur, nvdr.) om hem te vertellen dat alles in kannen en kruiken was.

Vanwaar de roddel komt dat Matthew de rol uiteindelijk toch niet aannam, weet de acteur niet. Hij denkt dat James Cameron, de regisseur van de film, de eerste was om die roddel te verspreiden. “Het is niet waar dat ik de rol geweigerd heb”, aldus Matthew. “Als ik het toch geweigerd zou hebben, dan heeft een agent dat in mijn naam gedaan en dan zit die persoon nu in de problemen.”