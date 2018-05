Matthew McConaughey compleet stoned nadat Snoop Dogg nepwiet op filmset vervangt door echte TDS

23 mei 2018

Rapper Snoop Dogg (46) heeft op de filmset van de komedie 'The Beach Bum' nep-marihuana vervangen door echte wiet zonder dat zijn medespeler Matthew McConaughey (48) dit doorhad.

Matthew McConaughey speelt in de film van Harmony Korine de rol van de geliefde bandiet Moondog. In de talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' vertelde Matthew dat zijn tegenspeler Snoop Dogg graag grapjes met hem uithaalde op de set en hem met draaiende camera's zelfs marihuana liet roken.

"Het was leuk, de hele draaiperiode", zei de Oscar-winnaar. "Er is een scène waarbij ik met een writer's block naar Snoop ga en Snoop me magische wiet aanbiedt. In de film gebruiken we daarvoor gemalen oregano en zo. Toen we de scène van zes minuten draaiden, onthulde hij dat het geen rekwisieten waren, maar echte Snoop-wiet. De uren die daarop volgden heb ik hem geen woord Engels meer horen spreken."

Verrassing

De verhaallijn van 'The Beach Bum' blijft nog een verrassing. Andere rollen zijn er voor Isla Fisher, Zac Efron, Martin Lawrence en Jonah Hill. Matthew: "Het was geweldig. Ik kan niet geloven dat ik daarvoor betaald ben." De film verschijnt later dit jaar in de Amerikaanse bioscopen.