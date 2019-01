Matteo Simoni werkt aan ‘geheim project’ in het buitenland TK

05 januari 2019

09u42

Wie maar niet genoeg kan krijgen van Matteo Simoni, zal 2019 ongetwijfeld een geweldig jaar vinden. De acteur verschijnt binnenkort in 'De Bende Van Jan De Lichte', er staat een nieuwe reeks van 'Callboys' gepland én hij brengt in februari zijn eerste eigen film 'Trio' uit. En dan is er nog dat mysterieuze project in het buitenland...

“‘Trio’ gaat over twee halfbroers, gespeeld door Bruno Vanden Broecke en mezelf”, vertelt Matteo in Het Belang Van Limburg. “De ene koopt voor de andere een wel zeer origineel verjaardagscadeau: een escortmeisje, Ruth Beeckmans. De jarige vindt het maar niets, maar de broers zijn wel genoodzaakt een uur door te brengen met haar, en ze beginnen te praten. Ruth, Bruno en ik hebben samen het scenario geschreven, de film geproduceerd én we hebben erin geacteerd. Alles zelf gedaan, dus, en daar zijn we enorm trots op.”

Begin 2018 won Matteo nog de Shooting Star Award op het filmfestival van Berlijn. Dat leverde hem een rol in een buitenlands project op. “Deze maand nog beginnen we te filmen, maar daar mag ik nog niets over zeggen.” Heel geheimzinnig, al wil Simoni wel nog kwijt dat dit een ander project is dan dat waarin hij een wielrenner speelt. “Ik ga inderdaad een wielrenner vertolken in een internationale film, een coproductie tussen België en Ierland. Maar die film gaat dus niét over Marco Pantani, zoals eerder werd gezegd.”