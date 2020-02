Matteo Simoni volgde extreem dieet voor ‘Zillion’: “Kip en blauwe besjes” Jolien Boeckx

28 februari 2020

00u00 1 Film Het trancefeestje kan beginnen. Over twee weken starten de opnames van 'Zillion', een film over de Antwerpse discotheek van Frank Verstraeten. "Ik had altijd al een fascinatie voor hem", zegt regisseur Robin Pront.

Een misdaaddrama verpakt als epische rollercoaster. Zo omschrijft regisseur en scenarist Robin Pront (34) zijn 'Zillion', waarvoor een budget van 5,6 miljoen euro werd uitgetrokken. Een mijlpaal in zijn leven, want nog voor er sprake was van zijn debuutfilm 'D'Ardennen' in 2015, zat het idee al in zijn hoofd. "Ik heb de figuur van Frank Verstraeten altijd heel maf gevonden. Een klein schriel mannetje met een bril, die de koning van het nachtleven was. Ik had een soort fascinatie voor hem", vertelt Pront. 'Zillion' wordt een 'rise and fall'-verhaal. "We beginnen in de tijd wanneer Frank met zijn computerzaak in Meise bezig was. Hoe hij geld heeft verzameld, begon uit te gaan in de Carré, het goede leven ontdekte en een nieuwe droom kreeg: de Zillion. We gaan door tot na de sluiting in 2002 en welke tegenslag dat met zich meebracht."

'Zundays'

Slechts vijf jaar kon Verstraeten de Antwerpse danstempel in leven houden. Al was die periode genoeg om de Zillion legendarisch te maken. Niet het minst door de sfeer van schandalen, kleurrijke figuren, halfnaakte vrouwen, technologische hoogstandjes, rechtszaken, celstraffen, drank, drugs én pornoregisseur Dennis 'Black Magic' Burkas. Hij organiseerde er één zondag per maand de 'Zundays', erotisch getinte feestjes. "Ik heb alle elementen gepakt en daar een eigen verhaal rond gecreëerd. Ik heb mezelf een aantal vrijheden toegekend om een straf scenario te schrijven, maar ik blijf trouw aan de geest van het verhaal. Niemand gaat kunnen zeggen: dat heeft hij uit z'n duim gezogen", aldus Pront.

Fictieve vriendin

Verstraetens relatie met ex-Miss België Brigitta Callens zit er bijvoorbeeld niet in. "Die heeft maar acht maanden geduurd en de film speelt zich af over zóveel jaren." Robins vriendin Charlotte Timmers (32) speelt dan weer een fictief lief van Verstraeten. En er zijn nog verzonnen personages. "De burgemeester in de film heet ook niet Leona Detiège. Het vertrekt van Frank en Dennis, de rest creëren we met elementen die je gaat herkennen."

De opnames gaan van start op 16 maart. Het resultaat zien we vanaf 3 februari 2021.

Matteo Simoni speelt Dennis Black Magic

"Dieet van kip en blauwe besjes"

Dat Matteo Simoni (32) in de huid kruipt van Dennis Black Magic, wisten we al langer. Dat hij speciaal voor die rol een extreem dieet volgt, is nieuw. "Ik ben al zeven kilo kwijt, ik weeg nu 67. En er moeten er nóg drie af."

"Sinds januari al, na de feestdagen, volg ik een extreem streng dieet bij een diëtiste. Ik leef op kip, kip en kip, en blauwe besjes. Om de drie uur mag ik een portie van 120 gram eten. En 's avonds misschien een stukje vis, maar dan moet ik de kip laten", vertelt hij. "Volle overgave, dus. Maar dat moet wel. Dennis zag er in die tijd ook heel mager uit, een beetje ongezond. Maar: hoe meer ik afval, hoe jonger ik er begin uit te zien. Ik lijk precies zo'n jonkie, terwijl ik er net afgeleefd moet uitzien."

Vlak voor Kerstmis werd Simoni papa van zijn eerste dochtertje, Giulia. "Alle clichés zijn waar", glimlacht hij. "Sinds ik vader geworden ben, wil ik alleen focussen op dingen die ik supergraag wil, en voor de rest thuis zijn. Ik ga een perfecte afwisseling zoeken tussen Dennis en de juiste huisvader."

Om zijn personage vorm te geven, krijgt hij al enige tijd de hulp van Dennis Burkas zelf. "We hebben een goed contact, ik kan hem altijd bellen", zegt Simoni. "In de film zorgt mijn personage voor de pikante saus. Ik ben pornoregisseur. In tegenstelling tot in 'Callboys' moet ik die erotische scènes niet zelf spelen, ik regisseer ze. En dat vind ik net plezant. Maar ook omdat de vriendschap tussen Dennis en Frank goed belicht wordt."

Hoofdrol voor Jonas Vermeulen

Voor hoofdrolspeler en 'Studio Tarara'-acteur Jonas Vermeulen (29) is het zijn eerste grote filmrol. "Dat ik dan zo'n figuur als Frank Verstraeten mag neerzetten is fantastisch. Hij is een complex iemand, maar dat is net interessant. De film gaat trouwens veel verder dan het verhaal van de discotheek. Hij gaat over vriendschappen, liefde, groter willen zijn dan jezelf, naast je schoenen - Buffalo's in dit geval - beginnen te lopen en daaraan ten onder gaan."

Frank Verstraeten: "Hoofdstuk wordt afgesloten"

Ook Frank Verstraeten (51) was gisteren aanwezig op de persconferentie in de Carré . "Het was schrikken toen Robin met zijn idee naar mij kwam. Ik heb ondertussen het script gelezen en het gaat een topfilm worden", zegt hij. "Voor mij gaat het een hoofdstuk zijn dat afgesloten wordt. Ik heb veel toffe dingen meegemaakt in mijn leven, maar ook veel ellende gekend."