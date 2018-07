Matteo Simoni gaat Marco Pantani spelen TK

14 juli 2018

Film Matteo Simoni kruipt straks in de huid van wijlen Marco Pantani. De acteur wist de rol te bemachtigen in een Europese coproductie over het tragische leven van de wielrenner.

Simoni staat erom bekend dat hij graag gestalte geeft aan grote namen. Zo vertolkte hij eerder al Rocco Granata in 'Marina' en tekende hij voor de rol van Dennis Black Magic in 'Zillion: de film'. En nu mag hij ook Marco Pantani toevoegen aan dat lijstje, melden de kranten van Mediahuis. Om zich goed voor te bereiden op de productie heeft hij overigens niemand minder dan ex-wielrenner Tom Boonen ingeschakeld. Die zal hem de technische knepen van het vak leren.

Het leven van Marco Pantani was erg tragisch. De wielrenner kende zijn hoogtepunt in 1998, toen hij zowel de Tour als de Giro won. Een jaar later werd hij echter beschuldigd van doping, waarna het stijl bergaf ging met de man. Hij raakte verwikkeld in verschillende dopingschandalen en worstelde met depressies en drugs. In 2003 trok hij zich uiteindelijk terug uit de sportwereld. Op 14 februari 2004 werd hij dood aangetroffen in een hotel in Rimini (Italië). Pantani overleed aan een cocktail van cocaïne en antidepressiva, die een hartstilstand veroorzaakte.