Matteo Simoni en Veerle Baetens maken indruk in trailer van motordrama ‘Rookie’ BDB

29 september 2020

07u00 1 Film Geen fan van kerstfilms, maar wel van scheurende motoren? Vanaf 16 december kan je in de Vlaamse bioscoopzalen genieten van het drama ‘Rookie’, met kleppers Matteo Simoni (33) en Veerle Baetens (42) in de hoofdrollen. De trailer ziet er alvast veelbelovend uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Rookie’, de eerste langspeelfilm van Lieven Van Baelen, volgt het verhaal van Nicky (Matteo Simoni), een jonge ambitieuze en zelfverzekerde motorrijder pur sang. Elke race zet hij zijn leven op het spel, niet voor geld maar voor de kicks, het respect en de roem. Zijn wereld stort onverwachts in wanneer hij door een ongeval nooit meer zal kunnen racen. Hij slaagt er niet in dit nieuwe leven te aanvaarden en zoekt steun om een frisse start te nemen bij zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Maar de roep van adrenaline en kicks steekt al snel weer de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven, maar al snel wordt duidelijk dat die niet uit hetzelfde hout gesneden is.

De première van ‘Rookie’ zal plaatsvinden op donderdag 10 december in Kinepolis Antwerpen, waar Matteo, Veerle, Valentijn & Lieven zullen verschijnen op de rode loper. Vanaf 16 december loopt de film in alle zalen.