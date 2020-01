Matteo Simoni en Dennis Black Magic werken aan script voor ‘Zillion’-film: “Zo kan hij al mijn gedragingen overnemen” MVO

15 januari 2020

17u53 6 Film Pornokoning Dennis Black Magic en acteur Matteo Simoni werken nog steeds aan hun ‘Zillion’-film. Vandaag hadden de twee een scriptlezing. “Zodat Matteo echt ‘mij’ kon worden”, geeft Dennis mee. “Zowel wat mijn stem als mijn lichaamstaal betreft.”

‘Zillion’, een film van ‘D’Ardennen’- regisseur Robin Pront, kreeg een premie van het Vlaams Audiovisueel Fonds. De opnames gaan dit jaar van start. De film draait rond de Antwerpse megadiscotheek Zillion. Die opende de deuren in 1997, bestond amper vijf jaar maar eigenaar Frank Verstraeten bouwde de discotheek uit tot een mythe, niet in het minst door de sfeer van schandalen, kleurrijke figuren, mooie vrouwen, technologische hoogstandjes, drank en drugs. Het is een wereld die Pront erg graag in een film wil gieten.

“Zillion wordt een rise and fall-verhaal van iemand die gedreven door een grenzeloze en nietsontziende ambitie ergens onderweg zijn ziel verliest”, aldus regisseur Pront. “Wie D’Ardennen heeft gezien, weet dat ik een voorliefde heb voor de typische dance-muziek en bijhorende Johnny & Marina-cultuur die er eind jaren negentig heerste. Ik kijk er enorm naar uit om die Zillion-vibe naar het scherm te brengen.”

Hoofdrol Matteo Simoni heeft tegenwoordig ook internationaal succes dankzij de reeks ‘De Bende Van Jan De Lichte’, die wereldwijd op Netflix te zien is, behalve in ons land. De buitenlandse pers is erg lovend over zijn acteerprestatie. “Een jongeman met veel talent”, klinkt het.