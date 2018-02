Matteo Simoni bevestigt: "Ik ga Dennis Black Magic spelen in nieuwe film" Jolien Boeckx

26 februari 2018

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 18 Film Matteo Simoni kruipt voor zijn volgende film in de huid van Dennis ‘Black Magic’ Burkas. Het verhaal gaat over de beruchte Antwerpse discotheek Zillion, waarin Burkas een grote rol had. “Deze film wordt hopelijk mijn ‘Rundskop’. Al moet ik eerst nog een beetje afvallen”, aldus Simoni.

‘Patser’ draait nog op volle toeren in de cinema, maar Matteo heeft al heel wat nieuwe plannen in het vooruitzicht. Dat vertelde hij in een interview met ‘Het Belang van Limburg’, op het filmfestival in Berlijn. Daar werd hij als een van de tien meest beloftevolle Europese acteurs bekroond. “We gaan binnenkort het tweede seizoen van ‘Callboys’ opnemen. En dan gaan we nog met Robin Pront (de regisseur van o.a. ‘D’Ardennen’ en ‘Plan B’, red.) de film over de Zillion maken, waarin ik de rol van Dennis Black Magic speel. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik moet eerst nog wel een beetje afvallen voor die rol”, zei hij. “Eerst ging Jan Verheyen deze film maken. Maar nu is de kogel dus door de kerk en het wordt Robin. Het project is nu ingediend en hopelijk krijgen we geld van het VAF om die film te maken.”

Matteo hoopt dat de rol van pornokoning Dennis Black Magic hem hetzelfde effect brengt als ‘Rundskop’ deed voor Matthias Schoenaerts. “Het is een donkere rol in een donkere film. Maar ik heb altijd zoiets willen spelen. Ik heb veel komedie en commerciëlere films gedaan, maar het is leuk om in een arthouse scene terecht te komen. Dat is niet evident, maar ik zoek en leg contacten.”

Wanneer de opnames starten, is nog niet bekend.