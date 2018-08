Matt Smith ruilt 'The Crown' voor hoofdrol in nieuwe 'Star Wars' MVO

29 augustus 2018

10u53 0 Film Matt Smith (35), die de rol van Prince Philip speelde in de voorbije 2 seizoenen van 'The Crown', krijgt een hoofdrol in de eerstvolgende 'Star Wars'-film.

Smith verlaat de cast van 'The Crown' vanwege een tijdsprong in de Netflix-reeks, waardoor alle huidige personages gespeeld zullen worden door oudere acteurs. De voormalige Doctor uit 'Doctor Who' zit echter niet stil, en keert terug naar het Sci-Fi-universum.

Deze keer waagt hij zich aan 'Star Wars: Episode IX'. Welke rol hij precies zal krijgen is niet duidelijk, maar de Lucas Films bevestigde al wel dat het geen onbelangrijke passage zou zijn. Fans vragen zich vooral af of hij bij de kwaadaardige First Order zal horen, of lid wordt van het verzet - net als hoofdpersonage Rey, die gespeeld wordt door Daisy Ridley. Maar ook daarover geeft productiehuis Disney nog geen uitsluitsel.