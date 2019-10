Matt Damon liep kwart miljard dollar mis door weigering ‘Avatar’ SDE

02 oktober 2019

06u43

Bron: GQ 0 Film Regisseur James Cameron wilde dat Matt Damon de hoofdrol zou gaan spelen in ‘Avatar’, de succesfilm uit 2009, maar de acteur weigerde. Dat vertelt Damon in een interview met het Britse magazine GQ. Daardoor liep hij wel een enorme som geld mis.

“James Cameron bood me ‘Avatar’ aan", herinnert Matt Damon zich. “En toen hij me de rol aanbood, zei hij: ‘Luister, ik heb niemand nodig. Ik heb geen grote, bekende acteur nodig. Als jij de rol niet aanneemt, dan vind ik wel een onbekende acteur en geef ik het aan hem, want deze film heeft jou eigenlijk niet nodig. Maar als je de rol wel aanneemt, krijg je tien procent van de opbrengsten ...”

Meest verdienend

Dat zou betekenen dat Matt Damon ondertussen maar liefst een kwart miljard dollar bij elkaar gesprokkeld zou hebben. ‘Avatar’ leverde tot nu toe 2,79 miljard dollar op. De film was tot dit jaar de meest verdienende Hollywoodproductie ooit. In juli nam ‘Avengers: Endgame’ die koppositie over. Maar toch zei de acteur nee omdat hij op dat moment te druk bezig was met de Jason Bourne-films. De rol ging uiteindelijk naar Sam Worthington.

“Ik heb meer geld op tafel laten liggen dan waarschijnlijk eender welke acteur. En ik kon het echt niet doen, want het zou een probleem geweest zijn voor Paul Greengrass (regisseur van de Bourne-films, red.) en voor al mijn vrienden bij ‘The Bourne Ultimatum’. Maar ik heb wel erg veel spijt, want toen we praatten, zei Cameron: “Weet je, ik heb nog maar zes films gemaakt.’ Dat besefte ik niet. Hij werkt zo onregelmatig, maar toch ken je al zijn films. Daarom voelt het alsof hij veel meer films heeft gemaakt. En ik besefte dat ik waarschijnlijk mijn enige kans om met hem te werken had laten voorbijgaan. Dat doet nog steeds pijn. Maar mijn kinderen hebben allemaal te eten, dus het gaat best goed met me.”