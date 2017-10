Matt Damon houdt blessure over aan seksscène met Julianne Moore MVO

14u09 0 EPA

Acteur Matt Damon (47) heeft een bilblessure overgehouden aan het spelen van een ruige seksscene met Julianne Moore (56). Dat vertelde hij aan Entertainment Tonight. Damon en Moore spelen een echtpaar in de film 'Suburbicon', een zwarte komedie die zich afspeelt in de jaren vijftig. George Clooney is de regisseur.

In de scène moet Damon de billen van Moore met een tafeltennisbatje bewerken. "Het was grappig," zei Damon over de scene. "Daarom besloten we dat ik mijzelf ook met het batje zou bewerken en dat deed ik iets te enthousiast."

Na de scène was de ene kant van Damon's achterste bont en blauw. "Ik hou wel van hard, maar nu realiseer ik me dat ik wel van érg hard hou", grapte de acteur.

Zijn vrouw Luciana kon overigens wel lachen om de ongewone blessure van haar man. "Maar toen ze mijn billen voor het eerst zag, schrok ze zich een hoedje."