Matt Damon geschrapt uit 'Ocean's 8': "Hij paste niet meer in de verhaallijn" DBJ

13 juni 2018

Scènes met Matt Damon (47) en Carl Reiner (96) zijn in de eindmontage van 'Ocean's 8' gesneuveld. De acteurs hadden een bijrolletje in het 'vervolg' op 'Ocean's 11', waarin ditmaal allemaal vrouwen de hoofdrol spelen.

Vandaag verschijnt 'Ocean's 8' bij ons in de zalen, maar dat zal zonder Matt Damon zijn. Damon zou in de nieuwe film de rol van Linus Caldwell spelen, zijn personage uit de originele films. Maar regisseur Gary Ross heeft Matt Damon uit zijn film geknipt. Aan The Hollywood Reporter legt de regisseur de reden uit: "Het uitkiezen van de bijrollen is een eclectisch proces. Hoe passen ze in de verhaalijn? Meer dan bij mijn vorige films heb ik gespeeld met het beschikbare materiaal. Ik heb bij andere films na de opnames nooit extra scènes opgenomen, maar bij een misdaadfilm met een grote cast als deze hebben we dat gedaan. En dat was ook bevredigend."

In december ging een petitie rond die opriep om Matt Damon uit 'Ocean's 8' te schrappen. Damon lag destijds onder vuur voor uitspraken die hij deed over de #MeToo-affaire.

'Ocean's 8' is een spin-off van de Ocean's-trilogie. Deze keer bestaat de gehaaide groep oplichters uit vrouwen. Sandra Bullock speelt de zus van Danny Ocean. Andere rollen worden vertolkt door Helena Bonham Carter, Rihanna, Cate Blanchett en Anne Hathaway.

'Ocean's 8' draait vanaf 13 juni in de bioscopen.