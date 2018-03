Mary Poppins is terug: bekijk hier de eerste beelden TDS

05 maart 2018

Mary Poppins keert terug naar het grote scherm, met een sequel die zich 20 jaar later afspeelt. We volgen het verhaal van de intussen opgegroeide Michael Banks, die opnieuw zijn magische kindermeisje Mary Poppins ontmoet. Michael schakelt op zijn beurt haar hulp in voor zijn eigen kroost. Actrice Emily Blunt neemt de hoofdrol voor haar rekening, die je vooral kan kennen uit 'The Devil Wears Prada' en 'The Young Victoria'.En het moet gezegd: de eerste beelden, die Disney zopas vrijgaven, zien er alvast veelbelovend uit!