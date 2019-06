Marvel-topman: “We bellen Keanu Reeves voor zowat elke film die we maken” SD

20 juni 2019

13u54

Bron: ComicBooks.com 1 Film Kevin Feige, de topman van Marvel Studios, heeft in een interview met ComicBook.com verteld dat de studio erg graag acteur Keanu Reeves (54) wil strikken. Voor welke rol maakt zelfs niet zoveel uit, klinkt het.

Kevin Feige liet behoorlijk in zijn kaarten kijken tijdens een interview met ComicBook.com. De topman van Marvel Studios verklapte bijvoorbeeld dat zijn bedrijf erg geïnteresseerd is in acteur Keanu Reeves, die momenteel in de bioscoop te zien is in ‘John Wick 3'. “We praten met hem voor zowat elke film die we maken”, lachte Feige. “Ik weet niet wanneer, en of hij zich ooit bij het MCU (Marvel Cinematic Universe, red.) zal aansluiten, maar we willen heel graag de juiste manier zien te vinden om dat te realiseren.”

De topman vergeleek Reeves vervolgens met diens collega Jake Gyllenhaal: ook voor hem werd lang gezocht naar een perfecte rol, tot ze uiteindelijk op het personage Mysterio uit ‘Spider-Man: Far From Home’ stuitten. De hoop is dat een dergelijke situatie zich bij Reeves zal voordoen.

Momenteel doen geruchten de ronde dat Keanu Reeves de tegenspeler van Angelina Jolie wordt in de nog te verschijnen Marvel-film ‘The Eternals’.