Marvel-regisseurs kondigen einde van tijdperk aan: “Films die maar 2 uur duren zijn passé” MVO

06 december 2018

15u04 1 Film Volgens de ‘Avengers 4'-regisseurs, de Russo Brothers, zijn films die maar 2 uur duren verleden tijd. “Vroeger klampten filmmakers zich daaraan vast, maar dat helpt het verhaal niet vooruit.”

Vorige maand raakte al bekend dat de voorlopig ongetitelde ‘Avengers 4'-film 3 uur lang zou duren. Langer dan we gewoon zijn van een bioscoopfilm, maar dat zal volgens Anthony en Joseph Russo snel veranderen. “De film van 2 uur is passé”, laten ze weten. “Het concept heeft 100 jaar lang erg goed gewerkt, maar nu merken we dat het einde van dat tijdperk nabij is.”

Het collectief Russo Brothers heeft zich dan ook nooit volledig aan die regel gehouden. ‘Avengers: Infinity War’ duurde 2 uur en 40 minuten en ‘Captain America: Civil War’ klokte af op 2 uur en 28 minuten.

Met een prent van 3 uur lang verbreken ze wel hun eigen record. “Er staat zoveel te gebeuren in deze laatste ‘Avengers’-film, dat we niet anders kunnen." En inderdaad, de opbouw naar deze laatste installatie van het ‘Avengers’-verse in het Marvel-universum is enorm. Zo komen bijna alle personages uit de franchise samen en wordt er zelfs in de toekomstige ‘Captain Marvel’-film al verwezen naar de ‘Avengers 4'-verhaallijn. Met 2 uur om al die losse eindjes aan elkaar te knopen, zouden ze gewoon niet toekomen.