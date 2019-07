Marvel onthult zijn toekomstplannen: superhelden zijn nog lang niet klaar met de wereld redden Jacob De Bruyne

23 juli 2019

00u00 0 Film Een kleine 4 miljard euro betaalde Disney tien jaar geleden voor Marvel - bekend van de superheldenstrips en -films - maar dat pittige prijskaartje was het meer dan waard: Disney verdiende er al bijna 18 miljard euro aan. Zo werd 'Avengers: Endgame' de succesvolste film ooit. En het einde is nog niet in zicht. Op de geekbeurs Comic-Con werden dit weekend de toekomstplannen onthuld, en die doen de fans wereldwijd likkebaarden.

Natalie Portman wordt vrouwelijke Thor

Natalie Portman zal in de nieuwste 'Thor'-verfilming - 'Thor: Love and Thunder' - een vrouwelijke versie spelen van de Noorse dondergod. Veel details zijn nog niet bekend, maar ze zal die rol vertolken naast Chris Hemsworth, die al in acht films de bekende hamer ter hand nam. Portman kreeg die hamer afgelopen weekend trouwens overhandigd op Comic-Con in San Diego. Een vreemde is de Israëlisch-Amerikaanse actrice niet in het Marvel-universum. Ze speelde in eerdere 'Thor'-films al de rol van wetenschapster Jane Foster, de vriendin van Thor.

Valkyrie, de eerste holebi-superheldin

Tessa Thompson, bekend van de films 'Selma' en 'Creed', speelt in 'Thor: Love and Thunder' de allereerste LGBTQ-superheld. Haar personage, de strijdgodin Valkyrie, heeft een relatie met een vrouw. De rol past perfect bij Thompson, die in het echt biseksueel is. De grote baas van Marvel Studios, Kevin Feige, gaf toe dat ze dat eigenlijk al wilden bekendmaken in 'Thor: Ragnarok', de derde 'Thor'-film, maar dat de bewuste scène er door tijdsgebrek uit moest. Hij liet ook weten dat "de representatie van de LGBTQ-gemeenschap in Marvel nog verder uitgebreid zal worden". Op welke manier is nog niet bekend.

Blade keert terug

Wesley Snipes trok in de jaren 90 en 2000 drie keer zijn lange leren jas aan als vampierenjager Blade, en dat iconische kledingstuk wordt binnenkort weer van de kapstok gehaald. Mahershala Ali, tweevoudig Oscarwinnaar voor 'Moonlight' (2017) en 'Green Book' (2019), zal de rol vertolken. Het was niet geweten dat de film, gebaseerd op een stripreeks, een vervolg zou krijgen, en dus viel het publiek op Comic-Con uit de lucht toen de acteur plots zonder aanleiding een petje op zijn hoofd zette met het 'Blade'-logo.

De nieuwe Avengers heten 'The Eternals'

Het superheldenteam van 'The Avengers' boerde op zijn zachtst gezegd behoorlijk, en dus kon een nieuw team niet uitblijven. Dat zal 'The Eternals' heten, en onder anderen Angelina Jolie en Salma Hayek maken er deel van uit. De groep onsterfelijke ruimtewezens bestond al miljoenen jaren voor de Avengers. Het gaat dus om een prequel van de films die we al gezien hebben. De Eternals zijn niet het allerbekendste superheldenteam uit de stripboeken, maar dat maakt volgens Marvel-baas Kevin Feige niet uit. "Het gaat om het vinden van mooie verhalen, of mensen ze nu al gehoord hebben of niet. De meeste mensen hadden ook nog nooit van de Avengers gehoord voor wij er films van maakten." Opmerkelijk: met Lauren Ridloff - bekend van 'The Walking Dead' - zal er voor het eerst ook een dove persoon een superheld spelen. Zij zal de rol van Makkari vertolken.

Favoriet Loki krijgt spin-off

Voor Disney+, de streamingdienst van moederbedrijf Disney, is Marvel druk bezig met het maken van nieuwe tv-reeksen. De opvallendste spin-off is ongetwijfeld die met publiekslieveling 'Loki'. Tom Hiddleston zal, net zoals in de 'Thor'- en 'Avengers'-films, gestalte geven aan de symphatieke antiheld. "Dit project is echt één van de spannendste waaraan ik ooit heb meegewerkt", aldus de Brit, die alvast verklapte dat tijdreizen een onderdeel van het verhaal wordt.

Eigen film voor oer-Avenger Black Widow

Dat Black Widow een eigen film zou krijgen, was al langer bekend, maar nu zijn er meer details vrijgegeven. Scarlett Johansson blijft de hoofdrol vertolken en krijgt versterking van onder anderen Florence Pugh als Yelena Belova, David Harbour als de Red Guardian en Rachel Weisz als de Iron Maiden. Black Widow zal het opnemen tegen de slechterik Taskmaster. Hij beschikt in de Marvel-comics over 'fotografische reflexen', waardoor hij de gevechtsstijl van zijn tegenstanders kan imiteren.