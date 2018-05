Marvel-legende Stan Lee eist 1 miljard dollar van ex-zakenpartners TC

16 mei 2018

10u18 0 Film Stan Lee, de bedenker van comic-helden als Fantastic Four, Hulk, Thor en X-Men, heeft een gigantische schadeclaim ingediend tegen de voormalige mede-eigenaars va POW! Entertainment, het bedrijf dat hij ooit oprichtte. Hij eist 1 miljard schadevergoeding omdat zij zijn oogziekte misbruikten om hem te bedriegen.

Stan Lee (95) richtte productiehuis POW! Entertainment op in 2001, maar verkocht het vorig jaar aan Camsing International Holding, een bedrijf uit Hong Kong. Nu claimt Lee dat zijn toenmalige zakenpartners bij POW!, Shane Duffy en Gill Champion, hem misleid hebben toe ze het bedrijf aan de nieuwe Chinese eigenaars verkochten. Volgens hem maakten zijn ex-partners misbruik van zijn oogziekte door hem een document te laten tekenen dat hij niet kon lezen. Stan is immers zo goed als blind omdat hij aan maculadegeneratie lijdt, een oogziekte die vooral voorkomt bij oudere mensen. Daardoor kon hij niet lezen wat er in het document stond dat hij tekende. Duffy en Champion zouden hem voorgehouden hebben dat hij iets anders tekende, en dus niet een contract waarin hij afstand deed van de rechten op zijn naam. Dat laatste was nodig om de verkoop aan de Chinezen vlotter te laten verlopen. Want dankzij dat document konden de nieuwe eigenaars zijn naam gebruiken om hun producties aan de man te brengen. De Chinezen laten daarom alvast weten dat zij niets verkeerd deden en dat zij rechtmatig gebruik maken van Stan Lee's naam. Ze hebben immers dat ondertekend document in handen. Bijgevolg eist de auteur nu een schadevergoeding van zijn ex-partners. De zaak komt nu voor de rechtbank van Los Angeles. Stan Lee eist nu 1 miljard compensatie voor het misbruik van zijn naam en voor het uitbuiten van zijn gezondheidsproblemen.