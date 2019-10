Marvel-films opnieuw onder vuur: bekende regisseur vergelijkt filmreeks met “hamburgers” Redactie

22 oktober 2019

15u41

De lijst met regisseurs die kritiek hebben op de superheldenfilms van Marvel wordt steeds langer. Sinds maandagavond staat ook de naam van de Britse regisseur Ken Loach op de lijst. Hij vindt de films "saai" en vergelijkt ze zelfs met hamburgers.

"Ze worden als goederen geproduceerd, het zijn net hamburgers", zegt de 83-jarige regisseur tegen Sky News. "Het gaat niet om de communicatie met het publiek en het delen van onze verbeelding. Het gaat om goederenproductie en dat grote bedrijven winst kunnen maken, het is een cynische bedoeling. Het heeft niets te maken met de kunst van cinema", aldus Ken Loach.

Eerder al uitten andere regisseurs als Martin Scorsese en Francis Ford Coppola stevige kritiek op de films van Marvel. Zij vonden het genre onder meer "geen cinema" en "afschuwelijk". ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur James Gunn en ‘Thor’-actrice Natalie Portman vinden echter dat er ruimte is voor meerdere soorten cinema.