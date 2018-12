Marvel bevestigt: Loki was nooit écht een slechterik, tot groot jolijt van fans MVO

31 december 2018

14u27 3 Film Van ‘Thor’ tot ‘Infinity War’: dé meest geliefde schurk uit heel het Marvel-universum is ongetwijfeld Loki, het geniepige broertje van Thor. Fans werden het er nooit over eens of de halfgod nu écht kwaadaardig was of gewoon ‘verkeerd begrepen’. Marvel bevestigt nu een theorie die al lang de ronde doet: nee, hij is helemaal niet moordlustig. In ‘The Avengers’ was hij gewoon gehersenspoeld.

Loki, die al vanaf zijn eerste film gespeeld wordt door de Britse acteur Tom Hiddleston (37), is immens populair bij fans. Waarschijnlijk is hij zelfs meer geliefd dan vele helden uit de franchise. Maar één film gooit roet in het eten voor zijn personage: ‘The Avengers’. Daarin zien we Loki als een gemene, moordlustige duivel zonder geweten.

Zelfs Hiddleston klaagde erover dat zijn personage in die prent slecht geschreven was. “Het deed alles dat ik in ‘Thor’ heb neergezet teniet”, klonk het teleurgesteld. “Loki was een antiheld die door erg menselijke problemen het slechte pad op ging, als hij iets verkeerds deed begréép je waarom. Het moment waarop hij ontdekt dat hij geadopteerd is, is hartverscheurend. Hij voelt zich alsof hij nergens bijhoort. Hij was nooit door en door slecht, tot in ‘The Avengers’.”

Het was een opvallend verschil met zijn personage in andere films, waarin hij wel kattenkwaad - en erger - uithaalt, maar nooit zomaar onschuldige mensen de dood injaagt. Nu lijkt ook Marvel te beseffen dat Loki’s gedrag in ‘The Avengers’ niet overeenkomt met zijn personage. Enkele Reddit-gebruikers merkten deze week een opvallende verandering in zijn Marvel-biografie op.

De filmstudio steekt de tijdelijke gekte van Loki op de scepter die hij in ‘The Avengers’ van opperschurk Thanos kreeg. Die scepter stond hem toe om anderen te buigen naar zijn wil, maar... “zonder het zelf te beseffen, werd ook Loki beïnvloed door de krachten van de scepter, die zijn haat tegenover onder andere zijn familie fel aanwakkerde”.

Het is dus officieel: Loki was gehersenspoeld in ‘The Avengers’ en kan dus niet meer louter als moordenaar bestempeld worden. In de laatste paar Marvel-films, zoals ‘Thor: Ragnarok’, zien we hoe Loki zich herpakt en weer aan de zijde van zijn broer vecht. In ‘Infinity War’ krijgt hij zelfs een heldendood, al willen vele fans nog altijd niet geloven dat hij écht stierf.

“Het is gewoon weer één van zijn trucjes”, klinkt het op sociale media. “Je zal wel zien.”

Het zou best kunnen. Want waarom nu nog een onwaarschijnlijke plot-twist toevoegen aan een film die in 2012 uitkwam? De bewuste ‘officiële’ verandering in de persoonlijkheid van Loki kan belangrijk zijn om zijn personage verder uit te bouwen in de toekomstige Disney+ serie, die volledig over hem gaat. Het is immers niet zo interessant om een show te maken rond iemand die slecht is tot op het bot. Maar over iemand die constant in strijd ligt tussen goed en kwaad? Dat smaakt naar meer.

