Marvel bevestigt: eerste transgender personage op komst TDS

02 januari 2020

09u25

Bron: CNN 1 Film Het werd al langer gefluisterd, maar nu heeft ook grote baas Kevin Feige het nieuws bevestigd: het eerste transgender personage maakt binnenkort zijn of haar opwachting in het Marvel Cinematic Universe. Dat onthulde Feige tijdens een vraag/antwoord-sessie van de New York Film Academy.

Tijdens die vraag/antwoord-sessie vroeg een student aan de Marvel-baas of er plannen waren om in de toekomst meer LGBTQ-personages aan bod te laten komen in het Marvel Cinematic Universe, met name personages die transgender zijn. “Ja, absoluut”, liet Feige weten. “Zeer binnenkort. In een film die we op dit moment aan het inblikken zijn.”

De Marvel-baas liet verder nog niet in zijn kaarten kijken. Hij gaf geen verdere details over de titel van de film of wanneer hij in de zalen moet verschijnen. Toch zijn er enkele aanwijzingen: ‘The Eternals’ is momenteel het enige project dat in het midden van de opnamen zit. In die film spelen Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani en Salma Hayek belangrijke rollen.

Kevin zei bovendien dat Marvel ernaar zou streven “divers en inclusief te zijn”. Twee films die dit jaar uitkomen, werden geregisseerd door vrouwen en sommige van de nieuwe reeksen die naar Disney + komen, hebben ook vrouwelijke regisseurs, zei hij. “Dat zorgt voor betere verhalen”, zei hij. “Want als je rond de tafel zit en iedereen lijkt op jou, dan zit je in de problemen. Daar krijg je niet de beste verhalen uit.”