Marvel bevestigt: “Dit is onze eerste LGBT-superheld” MVO

23 juli 2019

16u10 0 Film Valkyrie, de superheldin die vertolkt wordt door actrice Tessa Thompson, wordt de eerste LGBTQ-superheld binnen het Marvel-universum, zo maakte de studio pas bekend.

Er werd al langer gespeculeerd over een homoseksuele superheld, om de diversiteit binnen het Marvel-team te vergroten. “Er komen zeker LGBT-superhelden, nieuwe personages, maar ook eentje die we al kennen”, zei Marvel-baas Kevin Feige daar eerder dit jaar al over. “Ja, ze zullen ópenlijk homoseksueel zijn.” Tijdens een interview op Comic Con International in San Diego bevestigde hij dat het om Valkyrie gaat.

In de film ‘Thor: Ragnarok’ zou al een scène zijn opgenomen waaruit bleek dat Valkyrie (ook) op vrouwen valt, maar die werd uiteindelijk geschrapt. Volgens Feige zullen we wél zulke scènes te zien zijn in de eerstvolgende Thor-film: ‘Love And Thunder’. Die film wordt verwacht in november 2021.