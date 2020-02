Martin Scorsese werkt aan Western met Leonardo DiCaprio én Robert De Niro MVO

19 februari 2020

14u03

Bron: New York Post 0 Film Martin Scorsese blijft niet bij de pakken zitten na zijn Oscarverlies voor ‘The Irishman’. Hij werkt volgens insiders al volop aan een nieuwe prent, ook al eentje met een topcast. Robert De Niro, die we al zagen in de Netflix-film, mag nog een keertje terugkomen. Aan zijn zijde: Leonardo DiCaprio.

Scorsese (77) zal zijn vak nooit beu worden, en zowel Di Niro als DiCaprio hebben nog wel wat plaats op hun kast voor een paar awards. Dit dreamteam slaat binnenkort de handen in elkaar voor een nieuwe kaskraker. De film gaat ‘Killers of the Flower Moon’ heten. Het wordt een Western, zo liet de regisseur al optekenen. Het zal de eerste keer zijn dat hij zich aan dat genre waagt, want tot nu toe associëren we zijn werk vooral met gangsterfilms. “De maffia was mijn muze”, klinkt het. “Maar het is tijd voor iets nieuws.”

‘Killers of the Flower Moon’ is gebaseerd op een non-fictie-boek van David Grann, dat verhaalt over de moorden binnen op de Osage Natie van de inheemse Amerikanen. Zij werden in het begin van de 20ste eeuw massaal geviseerd nadat er olie op hun land gevonden werd. “Het gaat dan wel over vroeger, maar het verhaal is tijdloos”, meent Scorsese.

De opnames gaan van start in de lente van dit jaar. In 2021 zou de film in de zalen moeten spelen.