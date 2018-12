Martin Scorsese en Robert de Niro zien toekomst film somber in: “De cinema van het verleden heeft afgedaan” SD

03 december 2018

21u38

Bron: Belga 1 Film De Amerikaanse filmregisseur Martin Scorsese (76) en diens favoriete acteur Robert de Niro (75) zien de evolutie van het filmwezen met lede ogen aan. Dat hebben zij zondag in Marrakesh gezegd, waar zij op het plaatselijke filmfestival hun nieuwste film, ‘The Irishman’, voorstelden. De prent is exclusief voor Netflix gemaakt.

“De cinema van het verleden heeft afgedaan, de dingen veranderen”, zei Scorsese tijdens een gesprek met het publiek in het plaatselijke Palais des Congrès. “Films moeten vertoond worden op het grote scherm, in het bijzonder ‘The Irishman’, maar de contradictie is dat we het geld voor dit project hebben gevonden bij een onlineprovider, het betaalplatform Netflix”, voegde de Niro daar tijdens een persconferentie aan toe. Voor de acteur is ‘The Irishman’ overigens al zijn negende samenwerking met Scorsese. “Hoe valt dit te rijmen? Ik denk dat iedereen zich tegenwoordig die vraag stelt. En ik hoop dat men een compromis, een verzoening vindt”.

“Netflix heeft risico’s genomen terwijl niemand anders het wilde doen”, stelde Scorsese. “Tegenwoordig kun je wel geld vinden (om een film te financieren, nvdr), maar intussen gaan de bioscopen dicht.” En dus luidt de vraag: “Hoe behouden wij ons publiek?”.

Scorsese ziet nog andere gevaren, zoals het behoud en het formaat. “Wat wij vandaag draaien, kan morgen verdwijnen”, want “wij beleven een tweede technologische revolutie”. “Tegenwoordig kan je een remake maken van ‘Taxi Driver’, maar je gaat de film niet meer kunnen zien: wij leven in de donkere jaren, waarin men niet weet hoe de formats gaan veranderen, zelfs niet of ze gaan veranderen.” De regisseur doelde op het feit dat films niet meer op celluloid worden gedraaid, en dat terwijl celluloid “het enige is dat bewaart”.

Als om zichzelf tegen te spreken, maakte Scorsese voor ‘The Irishman’ amper gebruik van digitale technologie. In ‘The Irishman’ speelt De Niro een huurmoordenaar op verschillende tijdstippen in diens leven: soms met maquillage, soms zonder, soms met special effects, soms zonder.