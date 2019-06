Martin Freeman sloeg ‘The Hobbit’-hoofdrol bijna af MVO

24 juni 2019

18u32

Bron: ANP 0 Film In de ‘Lord of the Rings’-trilogie werd de rol van de oude Hobbit Bilbo Baggins steevast vertolkt door Ian Holm. In de Hobbit-trilogie was het Martin Freeman die de rol van de jonge Bilbo op zich nam, maar de 47-jarige acteur bekent dat hij er bijna voor bedankt had.

“Het was geen makkelijke ‘ja’”, zegt Freeman over de vraag of hij de rol van Bilbo in de Hobbit-trilogie wilde spelen. De oorzaak van zijn twijfel lag thuis. “Ik zou een hele lange tijd weg zijn. Het waren niet de jaren vijftig, dus ik kon niet tegen mijn vrouw Amanda zeggen ‘jij gaat met me mee.’ Zij had haar eigen leven en haar eigen carrière.”

Toch besloot Freeman om de rol wel aan te nemen, ondanks de lange draaiperiode. “Ik ging in januari 2011 naar Nieuw-Zeeland en mijn laatste dag was in juli 2013", aldus de acteur. “Tweeënhalf jaar zat er tussen het begin en het einde.”

Freemans huwelijk werd er helaas niet beter van. Hij scheidde van de Britse actrice Amanda Abbington (45) in 2016, toen ze nog samen op de set van de BBC-show ‘Sherlock’ stonden.