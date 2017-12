Mark Wahlberg gaat een film regisseren (en heeft al een project op het oog) DBJ

Mark Wahlberg bij première 'All the Money in the World' Film Mark Wahlberg gaat een film regisseren. De acteur is al vanaf het begin van de jaren negentig voor de camera te zien en wil het nu wel eens als regisseur proberen. Daar heeft hij al een beetje ervaring mee. Mark was in 2004 producer van een documentaire en produceerde ook de succesreeks 'Entourage' over een groep vrienden in Hollywood.

In een interview met de filmwebsite Collider vertelt de acteur dat hij al aan het nadenken is over een carrière als regisseur. "Het gaat misschien al aan het eind van volgend jaar gebeuren, maar het kan ook nog wel vijf jaar duren", zegt hij. "Ik heb al een project op het oog." Volgens Mark gaat het om een waargebeurd verhaal maar echt concreet wordt hij niet over het project.

Nieuwe film

Intussen is de première van zijn laatste film, All The Money in the World, aanstaande. Over de film, die bij ons vandaag in première gaat, was veel te doen vanwege de rol die Kevin Spacey erin speelde. De gevallen acteur is uit de film gehaald en vervangen door Christopher Plummer.

De samenwerking met regisseur Ridley Scott is Mark zeer goed bevallen. Hij wilde echt iets van de film maken en zorgde ervoor dat het harde werk van iedereen goed tot zijn recht is gekomen, zegt de acteur over de regisseur. "Het was echt een droom die uitkwam voor mij om met Ridley te mogen werken."