Mark Ruffalo wilde de Hulk eigenlijk helemaal niet spelen: "Ik ben nog altijd bang"

12 mei 2020

11u03 0 Film Met Mark Ruffalo heeft Marvel eindelijk een Hulk gevonden die aanvaard wordt door het grote publiek. Naar eigen zeggen voelde de acteur er echter niet veel voor om in de groene huid van de superheld te kruipen. “Ik heb het Joss Whedon, die ‘The Avengers’ maakte, uit zijn hoofd proberen te praten”, bekent hij. “Maar hij was ervan overtuigd dat ik het wél zou kunnen, dus heb ik na lang twijfelen toegezegd.”

Een straatje zonder einde, zo leek de zoektocht naar de Hulk wel. Eric Bana speelde de groene superheld in de eerste Marvel-film, die in 2003 verscheen. De reviews waren echter zo slecht dat hij geen tweede keer werd teruggevraagd, ook al is het de gewoonte van Marvel Studio’s om steeds dezelfde acteurs aan te nemen voor dezelfde rol. In 2008 probeerden ze het nog eens, bij de start van hun splinternieuwe Marvel Cinematic Universe. Deze keer kreeg Edward Norton de kans om de reputatie van personage Bruce Banner te redden in ‘The Incredible Hulk’, maar tevergeefs. De reacties waren zo mogelijk nog slechter.

Sinds de film ‘The Avengers’ is het Mark Ruffalo die de eer krijgt om de oneliner ‘Hulk, smash’ uit te spreken. “Ik had nochtans schrik dat ik het zou verpesten. Ik zei Whedon: ik heb zoiets nog nooit gedaan! Ik had schrik voor het technologische aspect. Ik heb er nog altijd schrik voor, want in elke film heb ik daar problemen mee. Maar ik probeer mijn grenzen te verleggen. Ik push mezelf om dingen te doen waar ik bang voor ben: make fear your friend.”