Mark Hamill over de veiligheidsmaatregelen op de ‘Star Wars’-set: “Net als bij de CIA” MVO

13 december 2018

11u59 0 Film Mark Hamill mag de scripts van ‘Star Wars’ niet meer mee naar huis nemen. De acteur, die al sinds 1977 de rol van Luke Skywalker in de sciencefictionsaga speelt, moet wennen aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen van Disney om het lekken van informatie te voorkomen.

Volgens de acteur zijn de maatregelen voor de 9de film erger dan ooit. “Ze vliegen de nieuwe scripts naar onze locatie met iemand van het bedrijf,” vertelde hij. “Dan overhandigen ze het script en wachten ze tot ik het heb gelezen. Dan moet ik het meteen teruggeven. Stresserend, hoor... Je kan het script niet eens mee naar huis nemen. Maar ja, dat is hoe de filmwereld nu in elkaar zit.”

De acteur moet zijn tekst erg snel uit zijn hoofd leren, wat in vorige delen nog niet het geval was. Toen mocht hij aantekeningen maken, en soms delen van het script mee naar huis nemen. “Toen ik het allereerste script van ‘Star Wars’ las, dacht ik: wow, dit is het gekste dat ik ooit heb gelezen. Ik gaf het aan mijn beste vriend, en hij zei: dit is echt geweldig, mag ik het aan een vriendin doorgeven? Zo werd het uiteindelijk gelezen door al mijn vrienden. Toen was dat nog geen enkel probleem.”

“In de jaren ‘70 gaf niemand erom. Tegenwoordig voelt het alsof ik voor een geheime organisatie werk, zoals de CIA”, grapt hij.