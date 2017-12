Mark Hamill niet blij met zijn rol in 'The Last Jedi': "Hij is niet mijn Luke Skywalker" kv

19u16 3 YouTube Film Mark Hamill is teleurgesteld in de rol die hij van regisseur Rian Johnson moest spelen in ‘Star Wars: The Last Jedi’. Volgens de acteur staat de Luke Skywalker uit de nieuwste Star Wars-film mijlenver van de Luke die hij vertolkte in de oude trilogie van George Lucas.

Waarschuwing: onderstaande tekst bevat een kleine spoiler!

In een interview dat woensdag op YouTube gepubliceerd werd, uit Hamill zijn ongenoegen over de 'nieuwe' Luke Skywalker. Die leeft in ‘The Last Jedi’ immers ondergedoken en dat stoot Hamill voor de borst.

“Ik zei tegen Rian: ‘Jedis geven niet op.’ Ik bedoel, zelfs indien hij een probleem had zou hij misschien een jaar de tijd nemen om zich te herbronnen, maar als hij een fout had gemaakt, zou hij proberen om die recht te zetten. Dus op dat vlak hadden we een fundamenteel meningsverschil, maar het is mijn verhaal niet meer,” zegt de 66-jarige acteur. “Het is het verhaal van iemand anders en Rian moest me op een bepaalde manier hebben om het einde doeltreffend te maken.”

“Ik moest bijna over Luke denken als een ander personage,” onthult Hamill. “Misschien is hij Jake Skywalker, hij is niet mijn Luke Skywalker.”

“Ik heb het nog steeds niet helemaal aanvaard, maar het is maar een film,” aldus de acteur. “Ik hoop dat de mensen hem goed vinden. Ik hoop dat ze niet van streek zullen zijn en ik ben ook echt gaan geloven dat Rian precies de man was die ze voor deze klus nodig hadden.”

The Last Jedi is een echte kaskraker. Op amper een week tijd leverde de achtste officiële Star Wars-film wereldwijd een half miljard dollar op.