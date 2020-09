Marijn Devalck wordt boze baron in ‘Sinterklaas en de Gouden Chocolademunten’ MVO

24 september 2020

17u21 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Film Binnen enkele maanden in de Sint weer in het land, en daar hoort natuurlijk een spannende Sinterklaasfilm bij. In ‘Sinterklaas en de Gouden Munten’ zien we Marijn Devalck als baron Leon, die pakjesavond serieus in gevaar brengt.

Daarnaast zien we ook Luk De Koninck, Jasmine Jaspers, Jelle Cleymans, Jo Leyers, Deborah De Ridder, Jaak Van Assche, Ron Cornet, Jos Dom, Pieter-Jan Desmet, Johan De Paepe en Katrien De Becker.

Het verhaal

In heel het land is er maar één kind dat nooit haar schoentje zet: Floor. Als zij iets wil, vraagt ze het gewoon aan haar steenrijke vader, de baron. Tot Floor op een dag een zwembad vol chocolademunten wenst. Er is geen bakker die aan deze vraag kan voldoen, en dus is er maar één iemand die nog kan helpen: Sinterklaas. Maar 1 miljoen chocolademunten is ook voor de Sint teveel. Floors vader is woedend dat iemand ‘nee’ zegt tegen zijn dochter en ontvoert de Goedheiligman met zijn luchtballon. Als de Pieten 1 miljoen chocolademunten voor hem maken, zal hij Sinterklaas vrijlaten. Lukt het de Pieten om op tijd alle munten te maken en de Sint te bevrijden zodat pakjesavond toch door kan gaan?

‘Sinterklaas en de Gouden Chocolademunten’ is vanaf 28 oktober in de bioscoop te zien.