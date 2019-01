Marijn Devalck speelt hoofdrol in ‘Adam en Eva’ KD

08 januari 2019

11u50

Marijn Devalck (67) speelt binnenkort de hoofdrol in de film 'Adam en Eva'. De 'F.C. De Kampioenen'-acteur zal er te zien zijn aan de zijde van Bob De Moor. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De opnames van de film staan gepland voor april. Het project valt onder leiding van Nicolaas Rahoens. Marijn Devalck, die voor eeuwig en altijd Boma uit ‘F.C. De Kampioenen’ zal zijn, speelt er de rol van een kasteelheer in de Vlaamse Ardennen. In maart kruipt de acteur trouwens terug in de rol van Boma voor de opnames van de nieuwe ‘F.C. De Kampioenen’-film.

Naast Marijn Devalck en Bob De Moor zijn er geen andere professionele acteurs in te zien. Wanneer de film te zien zal zijn, is voorlopig ook nog niet bekend.