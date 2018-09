Marijn Devalck over nieuwe 'Kampioenen'-film: "Ik doe alleen maar mee uit solidariteit" ES

09 september 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Film Dat er een vierde film van ‘F.C. De Kampioenen’ komt en dat Jan Verheyen (55) weer in de regisseursstoel zit, is al geweten. Maar stilaan raken ook meer details bekend. Zo blijven de Kampioenen deze keer in eigen land, duiken er twee nieuwe slechteriken in het verhaal op en zal de ontknoping plaatsvinden tijdens het carnaval van Aalst. "En Boma krijgt dé hoofdrol", staat te lezen op de Facebookpagina van de film.

Tiens? Had Marijn Devalck (67) niet gezegd dat hij er geen zin meer in had? Hebben ze hem gepaaid door hem de spilfiguur van de film te maken? Nee, zo blijkt als we Marijn contacteren. "Dé hoofdrol? Ik?" zegt hij. "Ik las het scenario, keurde het goed en doe mee, ook al was het niet de afspraak een vierde film te maken. De waarheid is dat ik een speler op de bank word in deze prent. Verwacht van mij geen goals, daar heb ik de tekst niet voor. Wie zegt dat ik de hoofdrol speel, heeft een ander scenario gelezen." (lacht)

Je laat nu uitschijnen dat je maar een bijrolletje hebt.

"Zo is het ook. In de derde film was m’n rol al miniem en nu is het nóg veel minder."

Dat heeft wellicht te maken met het feit dat je aangaf dat je ermee wilde stoppen, niet?

"Zoals ik al zei was de afspraak dat er geen vierde film zou komen. Carry Goossens gaf aan te stoppen en ik sloot me bij hem aan. Jaak Van Assche zei dat hij wilde doorgaan. Tja, Jaak, die wil sterven voor de camera. Maar ik prefereer daar toch een andere plek voor." (lacht)

Hoe hebben ze jou dan ­overtuigd? Met veel geld?

"Maar nee, over financiën is niet gesproken. An Swartenbroekx heeft me gewoon gebeld: ‘Marijn, zonder jou kunnen we die film niet maken. Het is Boma én de Kampioenen. We zochten een uitweg, maar vonden er geen."

Je bent onmisbaar...

"Jan Verheyen belde me ook op: ‘Marijn, ik beloof u dat ge maar één dag moet komen.’ Ik legde hem uit dat het geen kwestie van tijd is, wel dat ik in schoonheid wil eindigen. Wat we mijn inziens deden met de derde film."

Met die slotscène van de ­Kampioenen op hun oude dag?

"Voilà, dat was een ideaal einde. Ach, ik heb er wel een goed gevoel bij. Maar nogmaals: ik volg de match van aan de zijlijn en doe mee uit solidariteit. Ik laat m’n vrienden niet in de steek."