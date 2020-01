Marie Vinck heeft eerste hoofdrol in Vlaamse film te pakken MVO

21 januari 2020

07u30

Bron: Nieuwsblad 0 Film Marie Vinck krijgt de hoofdrol in ‘Ritueel’, een film van Hans Herbots. Voor de 35-jarige actrice wordt het haar eerste hoofdrol in een speelfilm.

‘Ritueel’ wordt een verfilming van het gelijknamige boek door de Britse schrijver Mo Hayder. Het is niet de eerste keer dat Herbots een verhaal van hem onder handen neemt. Ook ‘De Behandeling’ was gebaseerd op één van zijn verhalen. We kennen Vinck al uit de Vlaamse reeks ‘13 Geboden’, maar ook van haar rollen in ‘Smoorverliefd’ en ‘Loft’.

De nieuwe film verhaalt over een politieduiker (Vinck) die betrokken raakt bij een vreemde moordzaak. Ze vindt twee geamputeerde handen in het water, die werden afgenomen terwijl het slachtoffer nog leefde. Leeft die jongeman nog altijd? Of niet? En waar is hij gebleven?

‘Ritueel’ wordt in 2021 in de bioscopen verwacht.