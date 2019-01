Margot Robbie wordt Barbie in nieuwe bioscoopfilm Redactie

08 januari 2019

21u49

Bron: AD 0 Film De kogel is eindelijk door de kerk: de populaire pop Barbie wordt filmster. Margot Robbie (28) gaat de hoofdrol in de liveaction-film spelen, zo maakten speelgoedfabrikant Mattel en Warner Bros. bekend.

Over de komst van een Barbie-film wordt al lange tijd gesproken. Sony kondigde het project in 2014 aan en meldde later dat Amy Schumer voor de hoofdrol had getekend. Dat ging niet door omdat Schumer de opnames niet kon combineren met een andere film waarin ze speelde. Daarna werd Anne Hathaway enige tijd gekoppeld aan de film.

Vorig jaar werd bekend dat Mattel in Warner Bros. een nieuwe filmstudio had gevonden. Margot Robbie, die niet alleen de hoofdrol speelt maar ook mee mag produceren, was direct in beeld om in de huid van Barbie te kruipen.

Het is nog niet bekend wanneer de Barbie-film in de bioscoop te zien zal zijn.