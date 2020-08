Margot Robbie, Idris Elba en Pete Davidson tekenen present voor ‘The Suicide Squad’ (en Will Smith wordt niet vervangen) TK

23 augustus 2020

Veel nieuws uit DC Comics-hoek dit weekend: nadat een eerste teaser van 'The Batman' gelanceerd werd, maakte regisseur James Gunn zaterdag ook de volledige cast van 'The Suicide Squad' bekend. Dat deed hij op het online evenement DC FanDome. Een deel van de acteurs uit de eerste film keert terug, maar er staan ook heel wat nieuwe namen op de affiche.



De eerste ‘Suicide Squad’ dateert intussen alweer van 2016. De film met onder andere Will Smith en Margot Robbie leverde DC Comics en distributeur Warner Bros een mooie duit op, maar critici waren vernietigend. ‘Rommelig en ongebalanceerd’, klonk het onder meer. Dus werd besloten om de sequel voorlopig te schrappen en het volledige project een makeover te geven.

Regisseur James Gunn, bekend van ‘Guardians Of The Galaxy’ en ook producer van de laatste ‘Avengers’-films, moet het project nu nieuw leven inblazen. Hij is erg opgetogen door zijn overstap van Marvel naar DC Comics en noemt ‘The Suicide Squad’ “verreweg de grootste film” die hij ooit gemaakt heeft. Bij de voorstelling van de cast gisteren toonde hij wat materiaal van achter de schermen en wat korte eerste beelden uit de film.

Nieuwe kans voor Will Smith

Aan de cast zal het alvast niet liggen: er werden een hoop kleppers aangetrokken om van de sequel - waarvan het verhaal losstaat van zijn voorganger - een succes te maken. Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller) en Joel Kinnaman (Rick Flag) mogen alvast terugkeren, en daarnaast krijgen we ook een heleboel nieuwe sympathieke ‘slechteriken’ voorgeschoteld. Zo mag Idris Elba in de huid van Bloodsport kruipen, een vijand van Superman met een indrukwekkend wapenarsenaal. John Cena wordt Peacemaker, een pacifist die zo veel van vrede houdt dat hij ervoor wil moorden. Pete Davidson (de ex van Ariana Grande) mag spierbundel Blackguard vertolken en Peter Capaldi (‘Dr. Who’) wordt de geniale maar ook lichtjes getikte The Thinker.

De nieuwe cast betekent goed nieuws voor Will Smith. Hoewel hij in deze film niet zal verschijnen, werd zijn personage ook niet vervangen. Eerst was het de bedoeling om Idris Elba zijn rol als Deadshot te geven, maar uiteindelijk werd beslist om van hem toch een nieuw personage te maken. Zo staat de deur voor Smith nog steeds op een kier en kan hij altijd terugkeren in opkomende films.

‘The Suicide Squad’ moet op 6 augustus 2021 in de bioscoop verschijnen. Als corona geen extra roet in het eten gooit tenminste.