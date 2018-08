Margot Robbie bevestigt: "Ik werk aan een solofilm voor Harley Quinn" MVO

16u42 0 Film Goed nieuws voor fans van 'Suicide Squad', want het geliefde personage Harley Quinn, vertolkt door de Australische actrice Margot Robbie, krijgt haar eigen spin-off-film.

"Ik werk al twee jaar aan dit project. Ik mag er niet teveel over zeggen", klinkt het mysterieus in een interview met MTV. "Er is zo veel aan de gang rond haar personage nu." Zo werkt Robbie nu al aan de film 'Gotham City Sirens', waarin Harley te zien zal zijn naast de twee andere vrouwelijke schurken Poison Ivy en Catwoman. Daarnaast is er natuurlijk ook 'Suicide Squad 2'.

"Maar dit is nog een apart project, waar ik heel enthousiast over ben. Ik denk dat iedereen haar gewoon zo snel mogelijk weer op het scherm wil krijgen."

Toch heeft ze één wens als het op Harley aankomt. "Ik wil haar graag zien tussen andere vrouwen. Die kans kreeg ik nog niet in 'Suicide Squad'. Maar als je naar de strips kijkt zie je dat Harley dolgraag met haar vriendinnen rondhangt. Ze heeft een kleine 'girl gang' nodig."

Wanneer de nieuwe Harley Quinn-film in de bioscoopzalen te zien zal zijn, is nog niet bekend. Van 'Suicide Squad 2' is wél geweten dat de prent ergens in de loop van 2019 zal verschijnen.

