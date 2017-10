Man 'mansplaint' kostuum van Indiana Jones... aan de kostuumontwerper van Indiana Jones ESA

19u12 0 stanley you have got to be kidding pic.twitter.com/q4z9rPUvkJ Macks-O-Lantern(@ Uptomyknees) link Film Max Landis kon zijn ogen niet geloven. Een man probeerde op Facebook aan Max' moeder uit te leggen dat het antwoord op een quizvraag niet Indiana Jones was. Max' moeder is... de kostuumontwerpster van Indiana Jones.

Deelnemers van de Amerikaanse quiz Jeopardy! moesten raden welk personage geïnspireerd werd door de kleding van Charles Heston in 'Secret of the Incas'. Het antwoord daarop was Indiana Jones. Alleen geloofde ene Stanley dat niet, wat hij ook op sociale media verkondigde. Toen Deborah Landis daarop uitlegde dat zij de vraag en het antwoord aan het spelprogramma had gegeven, bleef Stanley volhouden dat zij in de fout was.

Stanley had overduidelijk een ding niet door: Deborah had het kostuum ontworpen voor Indiana Jones. Sterker nog, ze heeft "Secret of the Incas" samen met Steven Spielberg bekeken in een lege cinemazaal omdat Spielberg haar wou tonen welke kledingstijl hij wou voor Indiana Jones.

Toen zoonlief Max Landis de post op Facebook zag, deelde hij het op Twitter waar hij schreef dat een man zijn moeder 'mansplaint'. 'Mansplaining' is een term die gebruikt voor situaties waarin mannen op een vaak neerbuigende toon iets aan een vrouw proberen uit te leggen wat ze al weet. Ondertussen is de post viraal gegaan.

HOLY FUCKING SHIT dude online tries to mainsplain the costumes of Indiana Jones to my mom...

...the costume designer of Indiana Jones. pic.twitter.com/bkYVtsnYPF Macks-O-Lantern(@ Uptomyknees) link