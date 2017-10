Mama's bekennen: 'Chocolade eten? Dat doe ik op het toilet' Aangeboden door The Searchers

14u08 0 The Searchers Film Tuurlijk zijn we de mama's die enkel homemade zuurdesembrood in de brooddoos stoppen. Die nooit onze stem verheffen tegen die lieve bloedjes. Die het hele huis spic en span houden. Die met plezier tussendoor educatief verantwoorde spelletjes spelen. En die uiteraard alle geweldig goede raad van onze moeders en schoonmoeders ter harte nemen... Euhm, niet dus. Smul mee van deze herkenbare, oh zo hilarische bekentenissen.

De goddelijke huisvrouw

"Thuis hanteren we soms de 6-dagenregels als het op eten van de vloer aankomt. Tot de volgende keer dat de poetsvrouw komt dus. Die droge koekkruimels zullen niet zó veel kwaad kunnen, toch?" (Martha)

"Ik denk dat ik al dik twintig minuten thuis was toen ik me plots bedacht dat het wel heel rustig was... En toen besefte ik het: ik was mijn zoontje vergeten op te halen in de crèche. Net na sluitingsuur stond ik voor de deur. Met veel excuses en vooral geklaag over die vreselijke file onderweg en de lege batterij van mijn iPhone." (Marie)

"Moet ik me zorgen maken dat mijn dochter niet weet wat ze met een speelgoed-strijkijzer moet doen? Toen ze het kreeg, dacht ze dat het een croque-monsieur-machine was. Neen, ik strijk niet. Nooit. Maar echt verfrommeld zien mijn kinderen er nu ook niet uit." (Barbara)

"Mijn schoonmoeder koopt héél graag kleren voor onze kinderen. Alleen... hebben we een totaal verschillende smaak. Beige, bruin, grijs... ik gruwel ervan voor onze vrolijke tweeling. Dus: ik trek hen die outfits enkel aan als we bij de familie op bezoek gaan. Zijn ze te klein, dan doneer ik ze aan spullenhulp, nog in heel goede staat trouwens." (Lauranne)

Oh la la chocola

"Bij ons thuis worden er héél veel noten gegeten. Dat denken onze kinderen toch. Zij zijn er nog te klein voor, dus als ik overdag snak naar iets zoets, en ze me toevallig betrappen, vertel ik hen dat het noten zijn. Nog een tip: ik neem mijn chocolaatjes soms mee naar het toilet. De enige plek waar ik een beetje rust vind." (Frances)

"Ik wil echt dat mijn zoontjes goed eten, maar soms zit ik stiekem heel erg te hopen dat mijn oudste zijn bordje níét leegeet. Dan kan ik zijn dessertje opsmullen... Voor zijn neus!" (Goedele)

"Ik doe het voor hun eigen goed, hoor, hun snoep en chocolade in de bovenste kast verstoppen. Op feestjes, met Sinterklaas en Pasen, van oma en opa... die drie krijgen zoveel zoetigheid dat het echt heel slecht voor hun tanden zou zijn om dat allemaal zelf op te eten. Ik help hen dus stiekem een handje. Alsof ze merken dat er af en toe iets verdwijnt..." (Leen)

Seks enzo...

"Meest. Gênante. Moment. Ooit. Mijn zesjarige die giechelend de slaapkamer uitkwam... met mijn vibrator. Wat het nog erger maakt: ik heb haar verteld dat het een oude mixer was, waarna ze erop stond om hem in haar speelgoedkeuken te gebruiken. Tussen ons: na drie dagen was hij 'kapot' en heb ik hem weggegooid. Jammer wel." (Nathalie)

"Ik heb echt nog geen zin in het 'bloemetjes & bijtjes'-gesprek. Wat was ik blij dat mijn dochter zo graag naar 'Dumbo' kijkt! Daar brengen de ooievaars de baby's. Zij is er helemaal mee weg en ik heb het hart niet om haar te zeggen dat het een beetje anders gaat. Ik vertel het haar ooit wel, als ze veertien is of zo." (Marianne)

"Eerlijk, mijn kinderen zijn het ideale excuus! Geen zin in dat etentje met de ex-collega's? Oh nee zeg, nu heeft dochterlief net de griep! Een housewarming waarvan je weet dat de andere gasten doodsaai zijn? Geen babysit kunnen vinden... Zelfs tegen mijn man doe ik het: als hij zich in bed dichter tegen me aanvlijt, hoor ik soms net de baby wenen..." (Griet)

Fun fun fun!

"De cd van K3 zit standaard in de speler van de auto. Soms betrap ik me erop dat ik een kwartier nadat ik de kinderen op school heb afgezet nog steeds naar hun liedjes aan het luisteren ben. En ze ook keiluid meezing. Guilty pleasure!" (Jessica)

"Blote billen voor het bad, neus-peuter-momentjes, bad hair days, dramatische huilbuien... ik leg het allemaal vast op foto. #fuckperfect, maar vooral ook: ideaal om hen later te generen op hun trouwfeest!" (Els)

"De dag dat mijn dochter leert lezen, zit ik met een groot probleem. Voor het slapengaan kiest ze altijd de dikste boeken uit, die ik elke keer weer vakkundig inkort. Soms lopen de verhaaltjes dus helemaal anders, oeps." (Sarah)

"Mijn kinderen willen altijd met me mee. Ik kan toch moeilijk zeggen dat ik echt nood heb aan avond zónder hen? Dus ofwel ga ik naar iets erg saais, ofwel naar iets heel engs. Mijn volgende vriendinnendate wordt de film 'Bad Moms 2', de kids denken dat het een griezelfilm is, ik weet wel beter. (lacht)" (Anneke)

