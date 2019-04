Malcolm McDowell over die bewuste scène uit ‘A Clockwork Orange’: “Mijn ogen deden zoveel pijn dat ik met mijn hoofd tegen de muur bonkte” SD

02 april 2019

17u05

Bron: The Guardian 0 Film Malcolm McDowell (75) heeft in een artikel in The Guardian vertelt over hoe hij de opnames van ‘A Clockwork Orange’ beleefde. De film van Stanley Kubrick uit 1971 werd een klassieker, maar de opnames bleken een beproeving voor McDowell: “Na het filmen was ik compleet uitgeput.”

De meest bekende scène uit ‘A Clockwork Orange’ is wel die waarin Alex - McDowells personage - verplicht wordt om naar gewelddadige beelden te kijken. Om hem daartoe te dwingen, worden zijn ogen opengesperd met klemmen. Klinkt sowieso al erg onaangenaam, maar ook het filmen was geen pretje, zo vertelt McDowell. “Tijdens onze voorbereiding toonde Stanley me een foto van een patiënt die aan zijn ogen geopereerd werd met van die klemmen aan. Hij vroeg of ik dat ook zou kunnen. ‘Hell, no!’, zei ik. Dus bracht hij een dokter die mijn ogen zou verdoven. Alleen worden de meeste oogoperaties gedaan terwijl de patiënt op zijn rug ligt, niet terwijl hij rechtop zit en naar videos kijkt.”

En dat bleek dus een groot probleem te zijn. “Terwijl we aan het filmen waren, gleden de klemmen telkens opnieuw van mijn oogleden en maakten ze krassen op mijn hoornvlies. Toen de verdoving minderde, had ik zoveel pijn dat ik met mijn hoofd tegen de muur bonkte. Maar Stanley maakte zich alleen maar druk over of hij de volgende opname zou kunnen maken.”

Spuwen

Het is niet de enige negatieve ervaring die McDowell tijdens ‘A Clockwork Orange’ had. Op een bepaald moment moment wordt zijn personage Alex tegengehouden door de politie en een reclasseringsambtenaar, gespeeld door Aubrey Morris. Die moest op Alex spugen. “Arme Aubrey had echter geen speeksel meer en dus zei Steven Berkoff, die een politieagent speelde: ‘Maak je geen zorgen, ik heb wel speeksel.’”, vertelt McDowell. “Stanley vroeg: ‘Kan je het op zijn neus krijgen?’ En Berkoff zei: ‘Ja!’ We deden zoveel takes, want voor Stanley is alleen het beste goed genoeg. Hij wilde dat het op de juiste manier naar beneden zou lopen, om helemaal vernederend te zijn. Ik was uiteraard een beetje geërgerd.”

2,5%

Toen de opnames uiteindelijk afgerond waren, zonderde een uitgeputte McDowell zich af in Cornwall. De film werd een grote hit, al kon de jonge acteur er niet echt van meeprofiteren. En dat allemaal dankzij regisseur Stanley Kubrick, zo beweert hij. “Ik had gevraagd om 100.000 dollar en 2,5% van de opbrengst aan de kassa, wat ik ook betaald had gekregen bij mijn vorige film. Stanley vertelde me dat Warner die 2,5% geweigerd had. Maar toen ik later de studiobazen ontmoette, zeiden ze: ‘Je gaat een hele rijke jonge man worden dankzij die 2,5% die we aan Stanley gaven voor jou.’ Ik wist dat hij me nooit zou betalen. Het is een afschuwelijke manier om me te behandelen nadat ik zoveel van mezelf heb gegeven, maar ik heb het achter me gelaten. Deze film heeft ervoor gezorgd dat ik filmgeschiedenis ben geworden. Elke nieuwe generatie herontdekt hem - niet vanwege het geweld, dat niets is tegenover vandaag, maar vanwege het psychologische geweld. Het debat, over de keuzevrijheid van de mens, is nog steeds relevant.”