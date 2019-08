Makers van ‘Aladdin’ denken al aan een vervolg: “Er is nog meer te vertellen” KD

13 augustus 2019

16u58

Bron: ANP 0 Film Nog voordat Aladdin goed en wel uit de bioscoop is verdwenen, wordt er al nagedacht over een vervolg van de film. Of het dan ook een bewerking wordt van de tweede animatiefilm ‘The Return of Jafar’ is niet bekend.

"Ik kan er niet veel over vertellen, maar we weten dat fans graag nog een Aladdin-film willen zien en we denken ook dat er nog meer te vertellen is", zegt producer Dan Lin tegen Insider. Veel meer dan dat wil hij niet zeggen. "Het moet een verrassing zijn wat we nog verder willen doen.”

De animatiefilm uit 1993 geldt als een Disney-klassieker. Een jaar later verscheen ‘The Return of Jafar’. In 1996 volgde het derde deel ‘Aladdin and the King of Thieves’.