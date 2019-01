Makers ‘Robocop Returns’ willen Peter Weller (71) opnieuw in de hoofdrol SD

25 januari 2019

14u09

Bron: ANP 0 Film Er wordt in Hollywood naarstig gewerkt aan een sequel op ‘Robocop’ uit 1987, en de makers zijn vastbesloten om een bekend gezicht uit het origineel te strikken. Producent en scenarist Ed Neumeier vertelde in een interview met de website HN Entertainment dat ze niemand minder dan Peter Weller (71) opnieuw op de loonlijst willen.

Producent Ed Neumeier, die ook het scenario van de Robocop-sequel schreef, stelt dat hij en regisseur Neill Blomkamp graag willen dat de voormalige hoofdrolspeler Peter Weller opnieuw gaat meespelen in het nieuwe project, dat voorlopig ‘Robocop Returns’ heet.

“Als we DNA van de oude film in de nieuwe gebruiken, krijg je continuïteit. Fans kunnen het merk dan echt omarmen. Toen ik het script van deze sequel aan het schrijven was, hoorde ik trouwens de hele tijd Peter’s stem. Peter voegt heel wat toe aan deze serie.” Weller zelf lijkt minder enthousiast om terug te keren naar zijn iconische rol. De 71-jarige acteur liet al weten dat hij geen interesse heeft in een comeback.

De originele ‘Robocop’ werd door de Nederlander Paul Verhoeven geregisseerd en groeide uit tot een cultklassieker. In 1990 en 1993 volgden er twee rechtstreekse vervolgen, maar die werden slecht ontvangen. In 2014 werd een remake van het origineel gemaakt, maar ook die kon geen potten breken. ‘Robocop Returns’ wordt geregisseerd door de Zuid-Afrikaanse regisseur Neill Blomkamp, die een Oscarnominatie kreeg voor zijn eerste langspeelfilm ‘District 9'.