Makers ‘Batwoman’ willen nieuwe hoofdrolspeler na vertrek Ruby Rose BDB

07 juni 2020

18u18

Na het abrupte vertrek van Ruby Rose (34) als Batwoman in de gelijknamige superheldenserie, zijn de makers naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeelster. In een gesprek met de website Deadline benadrukt bedenkster Caroline Dries dat er een nieuwe superheldin geïntroduceerd zal worden.

Dries heeft wel even nagedacht om de rol van Rose door een andere actrice te laten vertolken, maar uiteindelijk besloot ze om een volledig nieuwe superheldin te introduceren die het pak van Batwoman zal aantrekken. “We moeten het personage gewoon opnieuw invullen en respecteren wat Ruby ervoor heeft betekend”, klinkt het. In het tweede seizoen zou Ryan Wilder het hoofdkarakter worden. Het is niet bekend of dat een compleet nieuw personage is, of een codenaam voor een al bestaand figuur uit het DC-universum waarin de serie zich afspeelt.

Waarom Ruby Rose stopt met haar rol, is niet duidelijk. In september raakte wel bekend dat ze een spoedoperatie had ondergaan, nadat ze bijna verlamd raakte na een ongeluk op de set. Maar een bron dicht bij de productie liet aan Variety weten dat haar beslissing “niets te maken heeft met haar gezondheid of met blessures.”