Maker Bohemian Rhapsody werkt aan film over leven Michael Jackson kv

23 november 2019

03u14

Bron: ANP 0 Film Producer Graham King mag van de familie van Michael Jackson een film over zijn leven maken. Dat meldt Deadline. King maakte eerder al Bohemian Rhapsody, de film over Queen-frontman Freddie Mercury.

De erven van Jackson zouden King toegang hebben gegeven tot zijn muziek. King zou ook al een scenarioschrijver op het oog hebben. Volgens Deadline is dat John Logan. King werkte in 2004 met hem samen aan de succesfilm The Aviator.

Er is nog veel onduidelijkheid over de film. Zelfs een releasedatum is nog niet bekend. Overigens heeft King ook de rechten voor een film over The Bee Gees te pakken. Anthony McCarten, de scenarioschrijver van Bohemian Rhapsody, werkt aan het script voor die film.