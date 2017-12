Maffiafilm met John Travolta niet geflopt, maar gered MVO

09u48 0 EPA 'Gotti' met John Travolta komt dan toch in de zalen. Film 'Gotti', de maffiafilm over het leven van Amerikaans misdadiger John Gotti met John Travolta in de hoofdrol, komt dan toch in de zalen. Deze week raakte bekend dat de release van de film geschrapt zou worden. Dat kwam echter omdat de productie werd overgekocht door een groep mensen die het groter zien.

De film zou normaal gezien gereleased worden door Lionsgate Premier, een kleinere tak van het bedrijf Lionsgate, die zich vooral bezighoudt met kleine, niche-gerichte producties. Enkele weken geleden werden ze echter aangesproken door een groep mensen die betrokken waren bij de productie van de film, die geloven dat 'Gotti' het véél verder zou kunnen schoppen. Volgens hen zou Travolta zelfs enkele prestigieuze awards kunnen winnen dankzij deze prent.

"We willen eerst naar Cannes of Venetië, om de film er voor te stellen op een festival," meent producer Keya Morgan. Samen met haar collega's telde ze 10.000 dollar neer om de releaserechten van de film terug te kopen. "Daarna zullen we de film in meer dan 1000 bioscopen laten spelen. Lionsgate Premier zal daar op termijn heel blij mee zijn, want ook zij zullen delen in de winst," gaat Morgan verder.

Wanneer de film daadwerkelijk in de zalen zal komen, is tot nu toe nog onbekend.