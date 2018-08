Maffia-echtgenote van Marlon Brando is niet meer EDA

15 augustus 2018

Jazzmuzikante en actrice Morgana King is overleden. Ze was bij het grote publiek vooral bekend als Carmela Corleone, de vrouw van Marlon Brando's personage in 'The Godfather'. Opvallend: King stierf al in maart, maar haar overlijden raakte nu pas bekend.

Het was een goede vriend van de muzikante die deze week een eerbetoon plaatste op Facebook en zo het overlijden naar buiten bracht. "Alhoewel de meeste mensen zich haar zullen herinneren als Marlon Brando's vrouw en Al Pacino's moeder in de iconische 'The Godfather'-films, was ze ook een van de meest bewonderde en unieke jazz-zangeressen van de afgelopen eeuw. En een belangrijk figuur binnen de jazzwereld", aldus deze John Hoglund.

Bewonderd door alle groten

De muzikale doorbraak van King kwam in 1964, met haar versie van het nummer A Taste of Honey. In 1965 was ze genomineerd voor een Grammy in de categorie 'beste nieuwe artiest', maar de Beatles gingen er met die prijs vandoor. King nam daarna nog drie albums op onder het label van Frank Sinatra.

RIP Morgana King (1930-2018).Best known as Carmela Corleone in The Godfather. 🌠 (#MorganaKing and #MarlonBrando in The Godfather) Een foto die is geplaatst door null (@bestactressforever) op 14 aug 2018 om 14:49 CEST

Ondanks haar muzikale carrière geen groot succes teweeg bracht bij het grote publiek, bleef King vooral haar passie najagen. Binnen de muziekwereld werd ze bewonderd door alle grootheden, waaronder Frank Sinatra, Duke Ellington, Dinah Washington, Eileen Farrell en Billie Holiday.

Alleen gestorven

King, die 87 jaar oud werd, leed aan het non-hodgkinlymfoom, een vorm van kanker van het lymfestelsel en stierf in alle eenzaamheid. Haar tweede echtgenoot Willie Davis overleed al in 1965. Haar enige kind, een dochter uit haar eerste huwelijk, stierf in 2008.