Madonna verfilmt levensverhaal van oorlogswees die ballerina werd bij Nationaal Ballet in Amsterdam IB

14 maart 2018

04u30

Bron: Belga 1 Film Madonna gaat het leven van danseres Michaela DePrince van Het Nationaal Ballet in Amsterdam verfilmen. De film zal gebaseerd zijn op het boek 'Taking flight: from war orphan to star ballerina', dat het verhaal van de ballerina vertelt.

DePrince danst sinds 2013 voor Het Nationaal Ballet in Amsterdam. Ze werd geboren in Sierra Leone en op vierjarige leeftijd geadopteerd door Amerikaanse ouders. Ze schreef samen met haar moeder een biografie over haar jonge jaren in het door oorlog verscheurde Afrikaanse land, haar latere jeugd waarin ze zich op een balletcarrière richtte en over de huidziekte vitiligo waar ze aan lijdt.

"Michaela's levensverhaal sprak me aan, zowel als artiest als activist die tegenslagen heeft gekend", aldus Madonna in een persverklaring. "Dit is een unieke mogelijkheid om de situatie in Sierra Leona te bespreken en Michaela de stem te laten zijn van alle weeskinderen waar ze mee opgroeide."