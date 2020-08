Madonna hint naar biografische film over haar leven

09 augustus 2020

14u21

Bron: AD 0 Film Madonna (61) lijkt nu alles stilligt vanwege de coronacrisis haar muziekcarrière op een laag pitje te zetten. De zangeres is weer bezig met een nieuwe film, zo liet ze doorschemeren op Instagram. Dat doet ze samen met Diablo Cody, de Oscar-winnende scenarioschrijver van Juno.

“Als je vastzit in huis met meerdere blessures, wat doe je dan? Een filmscript schrijven met Diablo Cody over...”, schrijft Madonna. Ze plaatste er een kort clipje bij waarin Madonna en Cody de carrière van de zangeres lijken te bespreken.



Het gesprek leidt online tot geruchten dat de twee misschien bezig zijn met een muzikale biopic over het leven van Madonna. In de afgelopen jaren werden films over generatiegenoten als Freddie Mercury (‘Bohemian Rhapsody’) en Elton John (‘Rocketman’) al grote hits. Momenteel worden ook films over Aretha Franklin en Whitney Houston gemaakt.

Films

Madonna maakte tot dusver twee films: ‘Filth’ and ‘Wisdom’ in 2008 en ‘W.E.’ in 2011. Daarnaast was ze ook als actrice te zien in talloze andere films, zoals de hit ‘Evita’ uit 1996.



Voordat de coronacrisis begon was Madonna bezig met haar Madame X-tournee. Deze werd echter geplaagd door onheil. De zangeres moest meer dan vijftien concerten in verschillende steden afzeggen vanwege blessures. Ook kampte ze met technische problemen en begonnen meerdere shows daardoor veel te laat. In mei werd Madonna aan haar knie geopereerd.



